ВСУ попали в местоположение военной техники оккупантов в Токмаке, – Федоров

Украинские защитники нанесли очередной удар по позициям российских окупантов. Бойцы Вооруженных сил Украины попали в местоположение военной техники армии РФ во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в населенном пункте было громко (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Токмацкая примета: прилетов становится больше – оккупантов становится меньше. Сегодня в Токмаке, который оккупанты превратили в военную базу, снова было громко. "Поздравления" от Сил обороны прилетели в место расположения вражеской техники на окраине", – рассказал мэр.

Он добавил, что на этой неделе коллаборанты не на шутку испугались и начали бежать из города.

"Чем чаще прилеты и ближе фронт, тем страшнее коллаборантам. На этой неделе из города эвакуировали "паспортный стол", аусвайсы пообещали выдавать в Мелитополе – "героически" вывезли сотрудников ФСБ и часть администрации", – отметил Федоров.

Видео дня

Также он призвал помогать ВСУ.

"К сожалению, говорить о том, что оккупанты готовят "жест доброй воли" не стоит. Стоит помогать нашей армии и верить в победу!" – резюмировал Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Токмаке ВС РФ пытаются усилить оборону. В частности, враг укрепляет фортификационные сооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!