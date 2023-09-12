Россияне усиливают укрепления оккупированного Токмака и свозят в город личный состав – ЦНС

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области ВС РФ пытаются усилить оборону. В частности, враг укрепляет фортификационные сооружения.

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Кроме того, в городе и районе фиксируется увеличение численности личного состава и военной техники россиян. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщил Центр национального сопротивления в своем Telegram-канале.

В ЦНС со ссылкой на данные подполья, а также Токмакской военной администрации заявили: в населенном пункте появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений российских захватчиков.

"Оккупанты видят, как Силы обороны продвигаются вперед, и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям", – предположили в ЦНС.

Отметим: защитники нашей страны продолжают контрнаступление на юге. В частности, они постепенно продвигаются к югу от Работино и к западу от Вербового Запорожской области, заявил американский аналитический Институт изучения войны.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ также заявил, что за минувшие сутки (11 сентября) на Запорожье Силы обороны добились успеха.

– Детали о том, что происходит на разных участках фронта, можно найти в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по ссылке.

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