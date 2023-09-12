Оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в районе Клещиевки, ВСУ имеют успех возле Работино – Генштаб

Российские оккупанты накануне, 11 сентября, пытались прорвать украинскую оборону в районе Клещиевки, что под Бахмутом Донецкой области. Также подобные попытки враг предпринял вблизи Орехово-Василовки Донецкой области и Новоселовского Луганской области.

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Тем временем на Запорожье продолжается контрнаступление Сил обороны, там украинские воины добились успеха. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 12 сентября.

По данным Генштаба, накануне на линии фронта произошло 30 боевых столкновений.

Враг на протяжении суток нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

Действия государства-террориста привели к гибели и ранениям гражданских, а также к разрушениям жилых домов и повреждению гражданской инфраструктуры. В частности от циничных ракетных ударов пострадали мирные жители Кривого Рога Днепропетровской области.

"За минувшие сутки Россия атаковала наше государство 12 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Все 12 ударных БпЛА были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Украины", – отметили в Генштабе

В настоящее время, как отмечено в сводке, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается достаточно сложной.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Совершил более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей.

В районе ответственности и ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки Луганской области.

"Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области", – рассказали в Генштабе.

От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары возле Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

"Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области", – отметили в Генштабе.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Омельника, Работино и Новоданиловки Запорожской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В то же время россияне пытаются восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск.

"Украинские воины мужественно держат оборону, отразив свыше 10 атак противника в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметили в Генштабе.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Отрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадало более десяти прифронтовых населенных пунктов.

"Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить поражение противнику в его тылу. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов противника", – рассказали в Генштабе.

Напомним, в Генштабе утром 12 сентября обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, накануне Силы обороны ликвидировали 550 оккупантов и 123 единицы техники.

Также сообщалось, что накануне в ОСУВ "Таврия" отчитались, что только на Таврическом направлении ВСУ обезвредили 359 захватчиков и 7 складов с боеприпасами.