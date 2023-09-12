Минус 550 оккупантов и 123 единицы техники: в Генштабе обновили данные по потерям России

В течение 11 сентября Силы обороны Украины уменьшили оккупационное войско на 550 захватчиков. Безвозвратные потери врага в живой силе к утру 12 сентября достигли 269 760 человек.

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Также уничтожены 123 единицы российской техники и вооружений. Об этом сообщили в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме более чем полутысячи захватчиков, накануне украинские воины также активно "демилитаризовали" российскую технику и вооружение.

Так, за сутки было уничтожено восемь российских танков (в общей сложности 4568 единиц), 11 боевых бронированных машин (8778), 33 артиллерийские системы (5872), четыре РСЗО (764).

Враг также потерял 17 БПЛА оперативно-тактического уровня (в целом за время полномасштабного вторжения Россия потеряла их уже 4645), три средства ПВО (515) , 43 единицы автомобильной техники и автоцистерн (8413) и четыре единицы спецтехники (881).

Неизменным осталось общее количество уничтоженных самолетов (315), вертолетов (316), крылатых ракет (1455), кораблей и катеров (19).

Напомним, ранее бойцы легендарного полка "Азов", вновь уничтожающих врага на фронте, показали, как ликвидировали пять БМП оккупантов.

Активно проводят "демилитаризацию" и Вооруженные силы. Так, недавно в ВСУ показали, как уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв", обстреливавший украинские позиции. Этот танк стоит свыше $4 млн.