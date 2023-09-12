На Таврическом направлении ВСУ обезвредили 359 окупантов и 7 складов с боеприпасами

На Таврическом направлении на фронте воины Сил обороны ликвидировали еще 102 российских оккупанта и уничтожили 24 единицы военной техники врага. Продвижение украинской армии на этом участке фронта продолжается.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский на своем канале в Telegram в понедельник, 11 сентября. По его словам, за прошедшие сутки армия России 19 раз атаковала позиции украинских военных и совершила 763 обстрела.

Кроме того, оккупанты нанесли один ракетный и 12 авиационных ударов.

Потери оккупационных войск страны-агрессора составили 359 человек – 102 захватчика было ликвидировано, 257 – получили ранения.

Среди уничтоженной техники врага два артиллерийские системы и миномета, две реактивных системы залпового огня, 14 БПЛА, 3 единицы автомобильной техники и 3 единицы специальной техники.

Также защитники Украины уничтожили 7 складов боеприпасов российских оккупантов.

Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сказал, чт ВСУ на Таврическом направлении продвигаются на расстояние от 50 до 200 метров за сутки. Иногда движения вперед вообще нет – это делается для сохранения жизней наших защитников.

Штупун подтвердил, что на этот участок фронта, в частности, на Запорожское направление, россияне постоянно подтягивают резервы, потому что они теряют личный состав. Подкрепление захватчики стягивают как из временно оккупированных ими районов, так и с территории РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали на фронте 580 российских оккупантов. Так, численность потерь захватчиков в живой силе за все время полномасштабной войны уже достигла 269 210 человек.