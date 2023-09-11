Силы обороны отминусовали 580 оккупантов и 121 единицу их техники за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали на фронте 580 российских оккупантов. Так, численность потерь захватчиков в живой силе за все время полномасштабной войны уже достигла 269 210 человек.

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Об этом утром 11 сентября сообщили в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Кроме военных государства-террориста, наши защитники уничтожили также 121 единицу их техники.

В частности, вражеская армия поредела на 6 танков (в целом с начала полномасштабной войны – 4560), 12 боевых бронированных машин (8767), 28 артиллерийских систем (5839), 3 средства ПВО (512), 35 БПЛА оперативно-тактического уровня (4628), 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн (8370), а также 5 единиц специальной техники (877).

Напомним, ранее в Генштабе показали, как подразделение ударных беспилотников "Шершни Довбуша" из состава 68-й отдельной егерской бригады уничтожило вражеский склад противотанковых мин. Лишь одной гранатой защитники попали в цель оккупантов, что спровоцировало мощную детонацию. В радиус взрыва попала также российская боевая машина.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, на таврическом направлении ВСУ продолжают выполнять боевые задачи, нанося потери российским оккупационным войскам. За сутки 8 сентября наши защитники уничтожили 40 единиц военной техники противника: один танк россиян, боевую бронированную машину, девять артиллерийских систем и минометов.

Также было уничтожено одно средство ПВО, радиолокационная система (РЛС) "Зоопарк", противотанковый ракетный комплекс, 17 беспилотников, шесть единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы аэроразведки 63-й ОМБр ВСУ продемонстрировали точный удар по врагу на Лиманском направлении. В результате оккупанты потеряли очередной бронеавтомобиль.

– Блогер и волонтер Сергей Стерненко показал, как украинские воины уничтожили в Луганской области российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан". Поражение вражеской установки произвели с помощью дрона.