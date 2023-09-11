На Таврическом направлении ВСУ продвигаются по 50-200 метров за сутки, – Штупун

Силы обороны Украины продолжают двигаться вперед на Таврическом направлении, выбивая оттуда российских оккупантов. Там украинские военные продвигаются на расстояние от 50 до 200 метров за сутки.

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Иногда движения вперед вообще нет – это делается для сохранения жизней наших защитников. Об этом в понедельник, 11 сентября, в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"На этом этапе мы продвигаемся по 50-100-200 метров в сутки. Иногда это километры. А иногда движения нет вообще, потому что нужно закрепиться и защитить личный состав", – объяснил он.

Штупун подтвердил, что на этот участок фронта, в частности, на Запорожское направление, россияне постоянно подтягивают резервы, потому что они теряют личный состав. Подкрепление захватчики стягивают как из временно оккупированных ими районов, так и с территории РФ.

"Также враг безуспешно пытается вернуть утраченные позиции или пытается отвлечь наши подразделения. Он использует в обороне, в частности, свои воздушно-десантные войска, но на штурмы бросает обычно какие-то территориальные войска и так называемые штурмовые отряды", – сказал Штупун.

В общей сложности, по его словам, с начала летнего наступления воины из ОСГВ "Таврия" освободили уже более 255 квадратных километров украинской земли. Украинские военные продвигаются (за последнюю неделю – еще на 4,8 кв. км), а россияне просчитываются и допускают ошибки.

Для еще большей эффективности нашим военным нужны средства противодействия российской авиации, средства усиления украинской авиации и средства дистанционного разминирования, сказал спикер.

Напомним, что Таврическое направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Таврическом направлении Вооруженные силы Украины продолжают выполнять боевые задачи, нанося потери российским оккупационным войскам. В течение 9 сентября наши защитники уничтожили 40 единиц военной техники противника, восемь складов боеприпасов и два пункта управления оккупантов.

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