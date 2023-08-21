В оккупированный Токмак заехали буряты, занимаются мародерством и запугиванием – Генштаб

Оккупационные войска страны-агрессора России свезли во временно захваченный город Токмак в Запорожской области подразделение из Республики Бурятия. Их главное "задание" в украинском городе –террор местных жителей и мародерство.

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Об этом рассказали в сводке на официальной Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в понедельник, 21 августа. По данным украинских военных, буряты в Токмаке проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах.

Если документы отсутствуют, то российские преступники под видом "конфискации" отбирают у украинцев все имущество и жилье.

Более того, они физически издеваются над людьми, которые недовольны таким поведение оккупантов.

Ранее военнослужащий РФ, попавший в плен Сил обороны Украины, признался, что представители российской армии нарушали закон в украинском Херсоне, когда город был оккупирован. Захватчики совершали военные преступления, насиловали женщин, мародерствовали.

Об этом рассказал оккупант, который родился в Украине и пошел воевать против собственной страны. Александр Субботин – уроженец Чистяково (Тореза) Донецкой области, оккупированного с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой пленный оккупант рассказал, как боевики "Ахмата" (армии главы Чечни Рамзана Кадырова) насиловали украинских девушек. Зверские преступления они совершали в Токмаке и Молочанске Запорожской области.

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