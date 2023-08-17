Массового раскаяния нет: в ГУР рассказали об оккупантах, взятых в плен Силами обороны

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские военнослужащие, попавшие в плен к Силам обороны, не выражают искреннего покаяния за то, что пришли в Украину с оружием с целью захвата. Некоторые оккупанты плачут и просят прощения, но в подавляющем большинстве случаев это делается, чтобы разжалобить украинских воинов и выжить.

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Об этом он рассказал в комментарии Укринформу. Юсов обозначил, что геноцид против украинцев происходит только потому, что россияне преимущественно поддерживают эту войну и сам режим диктатора Владимира Путина.

"Там нет массового раскаяния или сопротивления или желания бороться с режимом Путина. Тем не менее это не снимает с нас обязательства по международному праву и Женевским конвенциям", – указал представитель ГУР.

Он заметил, что достойные условия содержания предоставляются всем военнопленным, не зависимо от того, оказались они в плену силой или сдались добровольно. Но добровольно Силам обороны захватчики сдаются чаще.

"И кроме сдачи в плен, россияне выбирают для себя и другие формы уклонения от боевых действий. Есть, например, дезертирство, и эти случаи не единичны, особенно на линии фронта. Там есть случаи, когда десятки людей одновременно исчезают с передовой и их потом ищут – и на временно оккупированных территориях, и на территории самой РФ, и с техникой, и с оружием, и без", – подчеркнул Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский акцентировал на важности пополнения обменного фонда и отметил украинских бойцов, берущих оккупантов в плен на фронте. Именно благодаря этим воинам 7 августа удалось вернуть домой 22 защитников государства.

"Помним обо всех и ищем каждого, кто в перечне без вести пропавших. К счастью, удается возвращать наших. И важно, что это – общая задача", – указал глава государства.

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