ГУР: каждый день в украинский плен попадают десятки оккупантов

Воинам Сил обороны Украины каждый день удается пополнять обменный фонд – в результате успешных операций украинской армии оккупанты попадают в плен. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда россияне сами сдаются.

Об этом в четверг, 14 сентября, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. После того, как была проведена секретная спецоперация "Синица", в результате которой российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8, стало больше обращений от оккупантов в программу "Хочу жить".

По его словам, до обнародования результатов операции в день поступало 70-100 заявок, а после – 170 и больше.

"1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", – сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что всего есть более 25 тысяч заявок от тех, кто желает сдаться, или размышляет над таким вариантом.

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Кроме того, у оккупантов есть возможность сдаться в плен прямо в полевых условиях. Такой вариант тоже активно используется. В целом, как подчеркнул Юсов, успешные действия украинской армии позволяют активно пополнять обменный фонд.

"Речь идет ежедневно о десятках россиян, которые попадают в украинский плен - как захваченные, так и те, кто сдается добровольно", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Юсов заявил, что попавшие в плен военнослужащие ВС РФ не выражают искреннего покаяния за то, что пришли в Украину с оружием с целью захвата, обстреливали мирные населенные пункты и убивали украинцев. Некоторые оккупанты плачут и просят прощения, но в большинстве случаев это делается, чтобы разжалобить украинских воинов и выжить.

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