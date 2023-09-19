ВСУ нанесли удар по штабу 7-й дивизии ВДВ под Херсоном: ликвидированы много офицеров армии РФ. Аудио

Украинские военные 19 сентября нанесли удар по командному пункту российских оккупантов на Херсонщине. Поражен штаб 7 дивизии воздушно-десантных войск, где на момент удара проходило ежедневное планирование.

Погибли много российских офицеров, масштабы потерь тщательно скрываются. Об этом со ссылкой на источники сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что сегодня был нанесен удар по штабу 7 дивизии ВДВ под Херсоном. Предварительно, от прицельного удара по командно-полевому пункту погибло много офицеров, точное число жертв тщательно скрывается. В момент обстрела у десантников проходило ежедневное планирование", – отмечено в сообщении.

В ВЧК-ОГПУ отметили, что удар по штабу 7 дивизии подтвердил также председатель организации ветеранов этого подразделения Евгений Ханин. Аудио с его комментарием появилось на канале.

"По другому командному пункту был прилет. Сегодня. Есть потери. Но это война, постоянно потери бывают. Это жизнь. Никуда не денешься. Периодически обстрелы бывают", – говорит Ханин в коротком аудио.

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Администраторы канала напомнили, что на днях стало известно о ликвидации бывшего замкомандира 7 десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска, полковника Андрея Кондрашкина. А в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны Украины отправили в ад командира этой дивизии Андрея Суховецкого. Автомобиль, в котором ехал оккупант, обстреляли из минометов.

Напомним, утром 19 сентября в Генштабе традиционно обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне ВСУ уничтожили за сутки 520 оккупантов, 35 артсистем и пять танков РФ.

Всего за сутки украинские воины "демилитаризовали" 124 единицы техники и вооружения врага. А безвозвратные потери РФ в живой силе уже достигли 273 460 захватчиков.