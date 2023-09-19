Залужный и Шаптала провели совещание ОСУВ 'Таврия'. Видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел совместное совещание ОВСУ "Таврия" с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Участие в заседании также принимали командующие и командиры бригад оперативно-стратегической группировки.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале. Он показал видео с совещания (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Обсудили и согласовали последовательность наших шагов с учетом смены оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз", – сообщил Залужный.

Также он добавил, что, несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия по освобождению украинской территории.

К слову, ранее Залужный провел встречу с партнерами из Великобритании и США. В ходе переговоров в частности обсуждались ситуация на фронте, военная помощь и усиление украинской ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны ВС Румынии генералом Даниэлем Петреску. Они обсудили российские атаки на портовую инфраструктуру.

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