Залужный поговорил с начштаба обороны вооруженных сил Румынии: что известно

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны вооруженных сил Румынии генералом Даниэлем Петреску. Военачальники обсудили российские атаки на портовую инфраструктуру.

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В частности, в ходе разговора была затронута ситуация, связанная с обстрелом оккупантами гражданской инфраструктуры на Дунае. Об этом Залужный сообщил в Telegram.

По словам главнокомандующего ВСУ, с Петреску он обсудил риски, связанные с российскими обстрелами. Также был поднял вопрос взаимодействия и обмена информацией с партнерами.

Кроме того, Залужный указал на необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.

Напомним, ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упали и сдетонировали на территории Румынии. Российские "шахеды" залетели на территорию Румынии во время атаки в районе Измаильского порта.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отреагировал на падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявил, что требует срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, при которых они оказались в Румынии.

К слову, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис отрицал падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявлял, что ни один беспилотник или какая-либо часть любого устройства не достигала Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал падение российского ударного дрона-камикадзе на территории Румынии. По его словам, на сегодняшний день нет информации, указывающей на преднамеренные действия со стороны страны-агрессора России.

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