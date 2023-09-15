'Ждем хороших новостей по оружию': Залужный провел переговоры с партнерами из Британии и США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с партнерами из Великобритании и США. В ходе переговоров, в частности, обсуждались ситуация на фронте, военная помощь и усиление украинской ПВО.

Об этом Залужный сообщил 15 сентября в своем Telegram-канале. "Широкий круг вопросов, конструктивные переговоры. Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили проблематику, сложившуюся в группировках войск. Представил наше видение развития событий на передовой", – говорится в сообщении (видео размещено внизу новости).

Залужный добавил, что в ходе встречи также обсудили необходимость Сил обороны в снарядах, вооружении и военной технике.

"Ждем хороших новостей", – сообщил он.

Видео дня

Кроме того, темой переговоров стало усиление украинской ПВО, дополнительный транспорт для эвакуации раненых, поиск путей для ремонта техники и восстановление боеспособности воинских частей.

Отдельно рассмотрели ситуацию в Черном море.

"Благодарен партнерам за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором", – заявил главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны ВС Румынии генералом Даниэлем Петреску. Они обсудили российские атаки на портовую инфраструктуру.

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