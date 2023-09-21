Артиллерия бьет по своим: штурмовая группа армии РФ на юге попала под 'дружеский огонь'. Видео

Российские оккупанты несут огромные потери на поле боя. При этом они сами помогают ВСУ и "самоликвидируются".

Так, в сети показали кадры, на которых видно, как военные РФ подорвались на своих же минах. Видео опубликовали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Русские своих не бросают, а ... добивают", – прокомментировали украинские защитники.

Так, на видео, снятом бойцами 47-й отдельной механизированной бригады, видно как российский танк дважды проехался по своей мине и подорвался. Также на той же мине подорвалась и бронетехника.

Видео дня

"После того, как вражеский десант высадился и прыгнул в траншее, начинается самое интересное. По этому российскому "винегрету" бьет их же "Солнцепек", – добавили военные 47-й отдельной механизированной бригады.

Точное месторасположение осталось неизвестным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области на Бахмутском направлении военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!