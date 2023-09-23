Вследствие атаки на штаб ЧФ в Севастополе пострадали российские генералы, они в тяжелом состоянии, – Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в результате ракетной атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранены были 16. Среди последних есть два российских генерала.

Об этом Буданов сказал украинской службе "Голоса Америки". По его словам, командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук сейчас находится в очень тяжелом состоянии.

А начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков после прилета ракет по зданию штаба находится без сознания.

Как известно, Александр Романчук является командующим группировкой российских сил в Запорожском направлении, он получил звание генерал-полковника в 2023 году. А генерал-лейтенант Олег Цеков является командиром 200-й ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

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"Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее – они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", – добавил Буданов.

Отметим, что Буданов не подтвердил информацию о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова – такие слухи распространялись в сети. О состоянии этого военного преступника у ГУР информации сейчас нет.

Начальник украинской военной разведки отметил, что ГУР, планируя атаки на объекты врага, собирает данные из всех источников. "Понятно, что агентурные источники – одни из основных", – сказал он.

Буданов также не стал уточнять, был ли нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ ракетами, которые нам предоставили западные партнеры.

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