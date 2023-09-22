Пророссийский пропагандист показал момент удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Видео

Момент прилета по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе попал на видео. Его снял пророссийский пропагандист из Ирана Джонни Миллер.

В момент атаки он находился возле Памятника затопленным кораблям. На опубликованных кадрах слышно, как в Севастополе раздается серия мощных взрывов и свист ракет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В это время люди продолжали отдыхать на пляже в центре Севастополя,что удивило пропагандиста.

"Это странная сцена: люди просто плавают там, люди с детьми просто наслаждаются красивой гаванью, а над нами – ракеты", – говорит Миллер на видео.

Пропагандист называет себя "британским журналистом", очевидно, на основании того, что у него есть паспорт Великобритании. В действительности Миллер родом из Ирана и работает на иранском англоязычном канале Press-TV.

Видео дня

В своих "репортажах" он продвигает идеи "русского мира" и оправдывает российскую агрессию против Украины.

В последнее вреся Миллер преимущественно проживает в Москве, из РФ он нелегально въезжает на оккупированные территории Украины и снимает там пропагандистские материалы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти заявили об ударе по штабу ЧФ РФ, а в минобороны страны-агрессора сообщили об одном погибшем военном. "Глава Крыма" Аксенов утверждает, что над полуостровом якобы были сбиты крылатые ракеты.

– Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков и выразил надежду, что российская ПВО "не подведет" и в следующий раз. Удар по штабу ЧФ РФ также подтвердили в "Страткоме".

– Атака была не первой в течение этого дня. Около 10 часов утра в Севастополе и Феодосии уже звучали взрывы, тогда войска РФ применили дымовую завесу над Севастопольской бухтой и перекрывали Крымский мост. У Шойгу утверждали о якобы уничтожении "украинской ракеты" и двух беспилотников.

– Около шести утра в минобороны РФ пожаловались на "попытку атаки БПЛА" вблизи Крыма и Туапсе Краснодарского края. ПВО тогда якобы сбила тогда два дрона.

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