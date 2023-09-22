Оккупанты пожаловались на атаку дронов на Крым и Краснодарский край

В Росии пожаловались на ночную атаку по объектам вблизи побережья оккупированного Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Утверждается, что ПВО якобы сбила два беспилотника.

Соответствующее заявление сделали в министерстве обороны страны-агрессора утром 22 сентября. По состоянию на 06:32 (по Киеву) там выдали, что "киевский режим" якобы пытался атаковать РФ с применением дронов.

У Шойгу утверждают, что "пресекли" атаку: ПВО якобы сбила два БПЛА.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", – говорится в заявлении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 21 сентября в РФ пожаловались на массированную атаку дронов на Крым. Взрывы прогремели в Севастополе, Евпатории и Новофедоровке.

– Утром в СБУ рассказали, что совместно с ВМС Украины нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки", где базировались минимум 12 боевых самолетов.

– Накануне вечером в российской Туле прогремел мощный взрыв, после чего в части города пропало электричество. Без света остались почти 5 тыс. человек.

– Днем 21 сентября в Щербинке под Москвой вспыхнул мощный пожар на складах. Власти заявили, чтор горят "картони и покрышки", но, по некоторым данным, объект использовали для производства дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!