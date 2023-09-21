В российской Туле раздался громкий взрыв: часть города оказалась в темноте. Фото

В четверг, 21 сентября, в российском городе Тула прозвучал взрыв. В части города пропало электричество.

Об этом сообщают росСМИ. По официальным данным, без света остались почти 5 тыс. человек.

В небе над Тулой прогремел громкий взрыв. Многие жители пожаловались на "шум" в городе.

Кроме того, жители Тулы остались без света.

"Аварийное отключение электричества произошло в Зареченском районе Тулы, без света остались почти 5 тыс. человек", – говорится в российских источниках.

Немного позже в росСМИ выдвинули версию отключения электричества в городе.

"На подстанции в Тульской области произошла авария, оставившая без света более 5 тыс. жителей города. Но звуки взрывов тут ни при чем (вероятно, они просто практически совпали по времени) – по данным источников электричество пропало из-за крыс", – написали они.

Видео дня

В российских источниках добавили, что, по предварительным данным несколько крыс залезли в ячейку вакуумного выключателя (напряжение там 10 000 вольт), дотронулись до токоведущих частей и спровоцировали скачок электроэнергии. В результате, по данным росСМИ, в некоторых районах города пропало электричество.

В местных Telegram-каналах публикуют фото и видео во время взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около пяти часов утра 20 сентября в Сочи вспыхнул сильный пожар в районе аэропорта Адлера в 28 км от центра Сочи и АЗС "Роснефть", где огнем охватило резервуар с топливом. Власти заявили об атаке беспилотника.

– 20 сентября утром взрывы также прогремели в оккупированном Крыму в районе Севастополя. В ГУР Минобороны Украины подтвердили ракетную атаку по местам дислокации техники РФ на полуострове.

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