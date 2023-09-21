В оккупированном Крыму неспокойно: местные сообщают о взрывах в Севастополе, Евпатории и Новофедоровке. Видео

В ночь на четверг, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Очередную "бавовну" услышали в Севастополе и Евпатории. Также прогремели взрывы в районе аэродрома оккупантов в Новофедоровке.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Отмечается, что дроны атаковали аэродром в Новофедоровке. Взрывы там начали раздаваться около полуночи.

Местные жители сообщают, что "б" был очень громким. Взрывы также слышали в других населенных пунктах, в частности, в Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском. Из Сак жители сообщают, что слышат полет дронов.

Представители оккупационной "администрации" и гауляйтеры инцидент пока никак не комментируют.

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