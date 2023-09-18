"Предатели радовались приходу оккупантов, теперь в шоке от прилетов: что сейчас происходит в Крыму

Крымский полуостров, который российские захватчики превратили в огромную военную базу, практически ежедневно сотрясают взрывы. Теперь уже и коллаборанты прочувствовали на себе всю "прелесть" опасного соседства. И несмотря на уверения оккупантов, что "Россия тут навсегда", все больше крымчан в этом сомневается.

Что сейчас происходит в Крыму – читайте в материале OBOZREVATEL.

Больше 200 целей для ВСУ

Российская пропаганда после каждой "бавовны" упорно включает старую песню: мол, "нацистская Украина хочет уничтожить крымчан". Однако факты – вещь упрямая, и жители оккупированного полуострова прекрасно понимают, куда именно летят ракеты и дроны. В Крыму военных объектов россиян действительно много – более 200.

"Склады боеприпасов, военные аэродромы, вражеская ПВО – все это является законной целью во время развязанной Путиным войны. Например, те же "Калибры", конечно же, лучше уничтожить на земле, чем потом перехватывать в воздухе", – говорит собеседник OBOZREVATEL в разведке.

В последнее время взрывы в Крыму звучат с завидным постоянством: во время атак используется большое количество беспилотников, морские дроны и крылатые ракеты.

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Под ударом оказался уже и Черноморский флот РФ, который слишком долго чувствовал себя в безопасности. Также ослаблена вражеская ПВО – за последние недели было уничтожено несколько российских комплексов С-400 "Триумф" и радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет".

"Вой на болотах"

Участившиеся удары по объектам врага заставили нервничать коллаборантов. Как рассказала OBOZREVATEL жительница оккупированного полуострова Ольга, настроения среди них сейчас можно описать как "вой на болотах".

"Знаете, начало полномасштабного вторжения в Украину предатели восприняли с воодушевлением. В социальных сетях улюлюкали от восторга, поддерживали россиян. Но тогда и представить не могли, что начнет прилетать по Крыму", – говорит она.

По словам крымчанки, коллаборантов не только не волновало то, что очень много военных объектов россиян расположено в густонаселенных районах, они этому даже радовались.

"Предатели радовались приходу оккупантов, были довольны, что "бизнес пошел". Организовали множество торговых точек, где покупателями стали российские военные. Но такое соседство оказалось очень опасным: каждый осознал, что смерть ходит рядом", – рассказала Ольга.

Она говорит, что коллаборанты свято верили в "могущество армии России", а с начала полномасштабной войны – и во "всесильную ПВО". Но время показало, что это не так.

"Полным шоком для них стало и уничтожение кораблей Черноморского флота, который как священная корова в Крыму", – смеется крымчанка.

По ее словам, условия жизни на полуострове ухудшились. Сейчас все плачутся из-за высоких цен на топливо, которые уже выше, чем в России. Сегодня его завозят в Крым на паромах, опасаясь ударов по Керченскому мосту.

Неприступность оказалась мифом

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist заявил, что наша армия может успеть разорвать сухопутный коридор в оккупированный Крым еще до наступления зимы.

Это очень важная стратегическая цель – перерезание коридора создаст врагу огромные логистические проблемы, заставит отступить в Крым и уйти в оборону. Не менее важно разрушить Керченский мост, поскольку по нему российская армия перебрасывает военную технику и боеприпасы. Все эти шаги станут серьезным продвижением к деоккупации Крыма.

Последние удары по объектам врага на полуострове и заявление Буданова вызвали новый приступ истерики у российских военкоров, которые кормятся из рук МО РФ. Однако их упорные попытки заверить крымчан, что "Россия тут навсегда", уже выглядят как минимум смешно. Ведь еще год назад они утверждали, что "полуостров – неприступная крепость", а сегодня Силы обороны Украины уже разрушили этот миф.