'Мы же обещали, что продолжение следует': в Воздушных силах прокомментировали удар по штабу ЧФ в Севастополе

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук отреагировал на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Он поблагодарил украинских летчиков и выразил надежду, что российское ПВО "не подведет" и в следующий раз.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Олещука. "Мы же обещали, что "продолжение следует..." Поэтому пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных сил!" – отметил командующий.

Олещук также потроллил лживые заявления российских окупантов о "сбитии всех ракет".

"Надеюсь, что в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет. Севастополь – город Военно-морских сил Вооруженных сил Украины! Вместе – к победе!" – заявил генерал-лейтенант.

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