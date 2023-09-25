За сутки на фронте было более 32 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления и объяснили, где продвигаются ВСУ
В Украине на передовой 24 сентября произошло более 32 боевых столкновений. Защитники нашей страны продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
Силы обороны уничтожают российских захватчиков, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом в сводке утром в понедельник, 25 сентября (579-е сутки полномасштабной войны), сообщил Генеральный штаб ВС Украины.
В ведомстве отметили, что оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
В ночь на понедельник ВС РФ совершили новую комбинированную атаку дронами Shahed-136/131 и ракетами по нашей стране. В Одесской области под ударом была припортовая инфраструктура.
Кроме того, враг нанес один ракетный и 56 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть потерпевшие и жертвы среди гражданского населения, разрушения жилых домов.
Вражеские авиационные удары пережили:
– Степное Сумской области;
– Чернещина Харьковской области;
– Новоегоровка, Невское Луганской области;
– Спорное, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское, Зеленое Поле Донецкой области;
– Вербовое, Малая Токмачка, Работино и Новоданиловка Запорожской области;
– Берислав, Одрадокаменка, Николаевка, Бургунка, Ольга Херсонской области и город Херсон.
Из артиллерии российские войска обстреляли более 70 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.
В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброску наших войск на угрожающие направления. Также путинские наемники наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области России.
В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях захватчики наступательных (штурмовых) действий не совершали.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Российские войска пытались контратаковать в районе Клещиевки, но успеха у оккупантов не было.
В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши воины успешно держат оборону на занятых рубежах. В частности, отбиты вражеские атаки в районе Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
На Шахтерском направлении украинские воины продолжают держать оборону на занятых рубежах.
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Успешно отбиты атаки ВС РФ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Защитники государства продолжают закрепляться на занятых рубежах.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят удары по складам и тылам вражеской армии.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум зенитно-ракетным комплексам, четырем артиллерийским средствам и одному складу боеприпасов ВС РФ.
Как писал OBOZREVATEL:
– ГШ ВСУ сообщил, что за минувшие сутки (24 сентября) было ликвидировано еще 420 российских захватчиков. Всего за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину – 276 270 оккупантов.
– О потерях Российской Федерации в военной технике читайте в официальной статистике украинского командования по ссылке.
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