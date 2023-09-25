Воины ВСУ за сутки проредили армию РФ на 420 наемников и 13 бронемашин

Защитники Украины за еще сутки боевых столкновений на фронте ликвидировали 420 российских оккупантов. Также они уничтожили десятки вражеских артиллерийских средств огня.

За 19 месяцев полномасштабной войны армию страны-агрессора РФ проредили уже на 276 270 солдат и офицеров. Такие данные дает Генеральный штаб ВСУ, напоминая, что они постоянно уточняются.

По последним подсчетам, в течение 24 сентября защитники уничтожили 72 единицы техники и вооружение кафиров. Это, в частности, 27 артиллерийских систем (всего 6260), 13 боевых бронированных машин (8927), пять танков (4667).

Кроме этого, сожжены две РСЗО (всех 791) и два средства ПВО (533), 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8746) и четыре – спецтехники (918).

С неба украинские воины приземлили еще семь российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 4895).

Данные об остальном "демилитаризованном" вооружении и технике захватчиков из РФ пока остались неизменными, они представлены в инфографике Генштаба ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Лиманском направлении воины ВСУ уничтожили танк РФ танк ценой около $2,5 млн. Речь идет о модернизированной версии Т-72Б3, на которую защитники сбросили взрывчатку с дрона.

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