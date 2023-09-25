Путин мог приказать Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября, но у войск РФ большие проблемы – ISW

Кремлевский диктатор Владимир Путин мог отдать приказ министру обороны страны-террориста России Сергею Шойгу остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины до начала октября. Военно-политическое командование РФ мечтает улучшить ситуацию на линии фронта и вернуть российским войскам инициативу на поле боя.

Несмотря на приказы из Кремля российская армия не достигает поставленных задач и несет еще больше потерь в живой силе. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что страна-агрессор пытается остановить контрнаступление ВСУ ценой высоких потерь и еще большего уменьшения военного потенциала РФ. Опасаясь неминуемой потери благосклонности Путина, минобороны РФ активизировало свои усилия по чистке командиров, которые высказывали честные, но негативные взгляды и советы и преследовали недостижимые военные цели за счет российских сил.

В начале 2023 года оккупанты большими усилиями пытались провести наступление на Угледар, чтобы улучшить внутрироссийский информационный фон и сохранить благосклонность своего диктатора. Однако захватчики получили противоположный эффект – огромные потери техники и личного состава, а также чистку среди командиров.

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По мнению аналитиков, Путин может отдавать приказ остановить контрнаступление ВСУ, чтобы выиграть для себя время. Вероятно, оккупанты могут использовать время для организации оборонительных систем на другом подготовленном рубеже, а также для осуществления своего контрнаступления на одном из участков фронта.

Однако два этих сценария должны предполагать наличие у России дополнительных резервов и возможности быстро перебросить эти резервы на новую оборонительную линию или оперативное направление. В то же время следует учитывать, что Кремлю важно сохранять имидж для российской информационной аудитории.

Еще в начале июня российский диктатор заявил, что ВСУ ведут контрнаступление и выдал, что украинская армия якобы не добьется значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны. Следовательно, теперь Путину необходимо показать россиянам оборонительные операции оккупантов как "крупную боевую победу". Кроме того, отдельные российские контратаки могут позволить главарю Кремля заявит о "победах" на фоне общего отсутствия российских боевых успехов в войне против Украины.

Напомним, Силы обороны Украины, вероятно, прорвали очередную линию обороны оккупантов на Запорожье и 22 сентября ворвались в село Вербовое в Пологовском районе. По состоянию на 24 сентября они продолжали атаковать врага в населенном пункте, применяя бронетехнику.

Ранее в ISW рассказали, как Украина сломала планы России, организовав наступление на двух флангах. Успехи ВСУ в Бахмуте и на юге помешали усилиям врага по формированию резервных сил.

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