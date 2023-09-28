Идут ожесточенные бои: эксперт назвал направление фронта, где определяется судьба контрнаступления ВСУ

На Запорожском направлении фронта Силы обороны пытаются расширить коридор между Новопрокоповкой и Вербовым. Там продолжаются ожесточенные бои, оккупанты стягивают силы, ведь понимают последствия того, что ВСУ прорвутся вперед.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона. Он предположил, что сейчас на южном направлении решается судьба этого контрнаступления и в дальнейшем – войны.

"Речь идет об очень осторожных и очень напряженных боевых действиях в коридоре между Новопрокоповкой и Вербовым. Наши войска пытаются расширить его и продвинуться", – отметил эксперт.

В то же время подчеркнул: это только предположение, исходя из имеющегося объема информации, и нужно ждать официальных сообщений от командования Силами обороны.

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Однако бои на Запорожском направлении действительно напряженные. По словам Грабского, оккупанты понимают, что произойдет, если они не смогут удержать позиции и вынуждены будут отойти или же их просто разгромят там.

"Именно поэтому они сейчас бросают в бой все, что только можно. Наши давят, отбивают врага от посадки до посадки. Бои очень тяжелые, но есть надежда на прорыв", – указал он.

Эксперт предположил, что ВСУ уже выходят на оперативное пространство, а затем могут идти на Токмак. Или в случае прорыва Вербового пойти в обход села Очеретуватое, которое сейчас тоже превращено в зону круговой обороны войск РФ.

"Фактически сейчас на южном направлении, без лишнего пафоса можно сказать, решается судьба этой кампании. И надо понимать, что от этих событий будет зависеть ход дальнейшей войны", – выразил убеждение Грабский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения войны, за последние дни Силы обороны продвинулись на Бахмутском направлении и на западе Запорожской области. В то же время пропагандисты стали меньше рассказывать о неудачах ВС РФ, поэтому ситуация в Вербовом остается под вопросом.

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