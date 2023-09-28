newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Идут ожесточенные бои: эксперт назвал направление фронта, где определяется судьба контрнаступления ВСУ

Марина Лисничук
War
2 минуты
1,4 т.
Идут ожесточенные бои: эксперт назвал направление фронта, где определяется судьба контрнаступления ВСУ

На Запорожском направлении фронта Силы обороны пытаются расширить коридор между Новопрокоповкой и Вербовым. Там продолжаются ожесточенные бои, оккупанты стягивают силы, ведь понимают последствия того, что ВСУ прорвутся вперед.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона. Он предположил, что сейчас на южном направлении решается судьба этого контрнаступления и в дальнейшем – войны.

"Речь идет об очень осторожных и очень напряженных боевых действиях в коридоре между Новопрокоповкой и Вербовым. Наши войска пытаются расширить его и продвинуться", – отметил эксперт.

В то же время подчеркнул: это только предположение, исходя из имеющегося объема информации, и нужно ждать официальных сообщений от командования Силами обороны.

Идут ожесточенные бои: эксперт назвал направление фронта, где определяется судьба контрнаступления ВСУ
Видео дня

Однако бои на Запорожском направлении действительно напряженные. По словам Грабского, оккупанты понимают, что произойдет, если они не смогут удержать позиции и вынуждены будут отойти или же их просто разгромят там.

"Именно поэтому они сейчас бросают в бой все, что только можно. Наши давят, отбивают врага от посадки до посадки. Бои очень тяжелые, но есть надежда на прорыв", – указал он.

Эксперт предположил, что ВСУ уже выходят на оперативное пространство, а затем могут идти на Токмак. Или в случае прорыва Вербового пойти в обход села Очеретуватое, которое сейчас тоже превращено в зону круговой обороны войск РФ.

Идут ожесточенные бои: эксперт назвал направление фронта, где определяется судьба контрнаступления ВСУ

"Фактически сейчас на южном направлении, без лишнего пафоса можно сказать, решается судьба этой кампании. И надо понимать, что от этих событий будет зависеть ход дальнейшей войны", – выразил убеждение Грабский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения войны, за последние дни Силы обороны продвинулись на Бахмутском направлении и на западе Запорожской области. В то же время пропагандисты стали меньше рассказывать о неудачах ВС РФ, поэтому ситуация в Вербовом остается под вопросом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!