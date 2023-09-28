Залужный имеет пару недель, чтобы переиграть врага. Интервью с Жироховым об осеннем раскладе на фронте

Сейчас и украинские Силы обороны, и российские оккупанты вынуждены активизировать свои действия. Ведь до условного сезона дождей остались считанные недели. При этом Генштаб ВСУ и лично генерал Валерий Залужный должны переиграть оккупанта и пойти на прорыв фронта там, где тот не ожидает.

Меткие удары по штабам врага, уничтожение офицерского состава и высоких чинов армии РФ стали обычной рутинной работой. Как только Украина получит от союзников оружие большей дальности, такого "хлопка" будет больше. Однако танки Abrams, которых в Украине пока всего десять единиц, вряд ли увидят на "нули". Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Силы обороны Украины успешно атаковали штаб российских оккупантов под Херсоном ракетой HIMARS. Это произошло в момент, когда там происходило совещание российских офицеров. Ранее был нанесен удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, по предварительной информации, ликвидирован адмирал Соколов. Считаете ли вы, что сегодня Силы обороны Украины избрали новую тактику, тактику атак на штабы врага?

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– Нет, это не новая тактика. Она начала использоваться практически сразу после того, как был получен HIMARS. Это разведывательная работа, работа агентурная для того, чтобы выявить эти штабы, пункты управления и т.д. Эта работа ведется постоянно.

Был удар по Токмаку, где находилось множество офицеров, были удары под Мариуполем. Там погибли полковники.

Наиболее известный удар был несколько месяцев назад, когда в Херсонской области погибло большое количество руководящего состава армии оккупанта. Это обычная тактика. И тот факт, что эта информация попадает в открытый доступ, подтверждает, что эта тактика достаточно удачна и будет продолжаться.

Чем дальнобойнее будет наше оружие, тем больше будет таких случаев.

– Итак, благодаря новому оружию, которое получает Украина, Силы обороны могут интенсифицировать свои атаки именно на штабы врага. Если у нас будет ATACMS, это также существенно увеличит наши возможности, не так ли?

– Да, но мы должны понимать, что россияне тоже не сидят на месте. Они постоянно ощущают свои штабы, пункты управления от наших способов поражения.

Сейчас не первая и не вторая мировая война. Командирам не всегда нужно находиться на передовой, "на нуле". Есть связь, в частности спутниковую, можно управлять войсками, не попадая под удар HIMARS. Но здесь есть и другой вопрос – вопрос об обученности войск. Россияне вынуждены держать штабных офицеров поближе к линии фронта. Если кадровыми военными можно управлять на определенном расстоянии, то в случае мобилизованных должен быть постоянный контроль со стороны офицеров. И в этом проблема.

Мы попадаем в штабы и это зависит не только от оружия, но и от самой тактики. Можем попадать самодельными дронами, артиллерией, если подтянуть ее поближе. Получение ATACMS или другого оружия автоматически не означает, что именно для этого оно будет использоваться. Это постоянная работа, которая продолжается каждый день.

– Мы видим, насколько легкомысленно страна-агрессор относится к своим высоким военным чинам. Видим, насколько часто тот же Путин сменяет генералов. Если командующий Черноморским флотом адмирал Соколов был уничтожен, насколько это большая потеря для ЧФ и российской военной машины в целом?

– Смена военного командования – это нормально. У нас есть бригады, которые за полгода сменили четвертого командира. Это простой процесс. Офицеры идут на повышение или, если они не выполнили боевых задач, их снимают и переводят на более низкие должности.

Это обычный процесс. Поэтому говорить о том, что условный Путин или условный Герасимов, начальник генерального штаба относится к своим офицерам как к дерьму, я бы не стал.

Потеря офицеров высшего сорта – это не всегда глобальная потеря. Потому что на его место придет офицер среднего сорта, который имеет амбиции, который может лучше выполнять задачи, чем адмирал или генерал, который окончил какой-то советский военный вуз, сидит на своем посту 20 лет и совсем не разбирается в современной войне.

Следовательно, потеря офицеров высшего качества – это как плюс, так и минус. Потому что вместо этого некомпетентного генерала может прийти некий полковник, желающий вырасти к генералу и использовать более эффективную тактику.

– Вопрос о событиях на юге нашей страны. По информации Института изучения войны, в результате наступления Сил обороны так называемые элитные подразделения российских десантников, отвечавших за контратаки на Запорожском направлении, деградировали. Как вы оцениваете сегодняшние возможности врага по прорыву нашей линии обороны?

– Прорыв линии обороны – это не обязательно задача десантных подразделений. Иногда создается такое впечатление, что Институт изучения войны совсем не владеет информацией. Насколько я знаю, они не владеют ни русским, ни украинским, собирают какие-то данные из непонятных Твиттеров и других недостоверных источников. Поэтому я не стал бы брать их выводы по аксиому.

Прорыв обороны – это прежде всего танки, артиллерия, мощный огневой вал, за которым следуют танки и промывают оборону. Каким образом у нас отлаженная оборона в районе Купянска трудно сказать. Это может знать только Генеральный штаб. Но сейчас уже начинается большая зависимость от времени.

Потому что скоро начнется сезон дождей. Поэтому это наступление, с одной стороны, может не иметь успеха, с другой стороны, если россияне уверены в своих силах, они могут начать наступление, чтобы успеть прорвать оборону, например, к началу сезона дождей.

Тогда мы не сможем проводить качество активных контрнаступательных действий, потому что все эти дороги размокнут и будет невозможно полноценного поддерживать эти подразделения.

Следовательно, здесь возможно развитие событий именно таким. Но в то же время у россиян сейчас очень тяжелая ситуация у Бахмута. Перебрасывать дополнительные силы по этому направлению очень рискованно. Пойдут ли на это российские генералы, мы увидим в ближайшие дни.

– Итак, танки Abrams поступили в Украину вовремя еще до начала сезона дождей. Считаете ли вы, что сегодня и украинская армия, и оккупационная будут интенсифицировать свои попытки получить преимущество на фронте именно из-за этого временного фактора?

– Конечно, активизация боевых действий будет, ближайшие две-три недели точно. Что касается Abrams, то я бы не стал акцентировать на них внимание. Их пришло десять единиц, не сто и не триста.

Как я понимаю, эти десять единиц будут использоваться, прежде всего, для подготовки экипажей. Как работает западная система? Первые инструкторские экипажи готовятся на Западе, потом возвращаясь сюда, уже украинцы выступают инструкторами для подготовки других экипажей.

До конца года нам обещали минимум тридцать танков и еще тридцать – дополнительная партия.

Следовательно, это не значит, что эти десять танков завтра появятся под условным Роботином. Как я понимаю, они будут находиться в обучающих центрах, где будут использоваться в качестве инструмента для обучения.

– Как вы думаете, какое именно направление будет наиболее горячим в ближайшие пару недель?

– Есть такое понятие, как военное искусство. Генеральному штабу, Залужному нужно переиграть противника и произвести активизацию там, где враг не ожидает, где у них нет мощной обороны или где есть слабость.

Это не значит, что не будет продвижения возле Вербового или Роботы. Но если учитывать военные наставления, активизация должна быть где-то в совершенно другом месте.

Где это будет, под Донецком, под Аидеевкой или все же прорвут оборону врага под Бахмутом - пока не ясно. Потому что войска перемещаются постоянно, и имеющиеся резервы появляются то на одном участке фронта, то на другом.