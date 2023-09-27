Контрнаступление ВСУ вызвало деградацию 'элитных' подразделений РФ, проблемы в рядах войск Путина нарастают – ISW

В результате контрнаступательных действий Сил обороны Украины "элитные" подразделения российских десантников, которые отвечали за контратаки на Запорожском направлении, деградировали. Речь идет о 7-й и 76-й дивизиях ВДВ.

В районе Новопрокоповки все чаще стали вступать в бой подразделения 70-го и 71-го гвардейских мотострелковых полков 42-й мотострелковой дивизии. Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Однако один из российских военкоров утверждал, что украинские войска вытеснили их с позиций возле указанного населенного пункта.

Аналитики уточнили, что бойцы 70-го, 71-го и 291-го мотострелковых полков 42-й мотострелковой дивизии регулярно вступали в боевые столкновения и контратаки с силами обороны на передовых российских оборонных позициях в районе Орихова. Но в середине-конце августа они вынуждены были отойти за российскую линию обороны между Вербовым и Сладкой Балкой (20 км к югу от Орихова).

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Аналитики предположили, что участие 70-го и 71-го мотострелковых полков в контратаках в районе Новопрокоповки говорит о том, что контрнаступление ВСУ, вероятно, значительно снизило боевые возможности частей 7-й и 76-й дивизий ВДВ. Отмечается, что они уже не могут проводить все контратаки по все линии украинского наступления на Ореховском направлении.

В ISW считают, что около месяца передышки и возможное восстановление вряд ли смогут компенсировать значительные потери, понесенные подразделениями 70-го и 71-го мотострелковых полков при обороне в начале контрнаступления.

"Российское командование рискует сделать неэффективными в боевом отношении и без того ослабленные части 70-го и 71-го мотострелковых полков, если будет активно привлекать эти части к контратакам на украинское наступление в районе Новопрокоповки", – отметили аналитики.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что сейчас вблизи Роботиного и Токмака Запорожской области страна-оккупант Россия сосредоточила сразу четыре воздушно-десантных дивизии. Задачей этого десанта могут быть контрнаступательные действия. В то же время враг продолжает создавать новые рубежи обороны на оккупированных территориях Украины.

Эксперт отметил, что продвижение украинской армии на этом участке фронта пока носит тактический характер. "Это бои местного значения. Говорить о каких-либо оперативных или стратегических успехах на этом участке фронта не следует", – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что оккупанты опасаются прорыва линии столкновения украинскими войсками. Он пообещал вскоре "хорошие новости".

– 25 сентября Силы обороны продолжили наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей, а также севернее Вербового в западной части региона. В то же время, тактическая обстановка в населенном пункте, на прорыв которого украинскими воинами жаловались оккупанты, пока остается неопределенной.

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