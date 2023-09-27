Вблизи Токмака и Роботино Путин собрал четыре дивизии ВДВ: Селезнев назвал причину

В настоящее время вблизи Роботино и Токмака Запорожской области страна-оккупант Россия сосредоточила сразу четыре воздушно-десантных дивизии. Задачей этого десанта могут быть контрнаступательные действия.

Одновременно враг продолжает создавать новые рубежи обороны на оккупированных территориях Украины. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"На этом участке фронта между Роботино и Токмаком, на расстоянии порядка 20 километров, сосредоточены подразделения, как минимум, четырех воздушно-десантных дивизий российской оккупационной армии, в том числе самой знаменитой Псковской. Они готовы к тому, чтобы не только сдерживать наступление украинской армии, но и проводить свои контрнаступательные действия, потому что главная миссия десанта – наступать", – пояснил эксперт.

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Он подчеркнул, что продвижение украинской армии на этом участке фронта пока носит тактический характер. "Это бои местного значения. Говорить о каких-то оперативных или стратегических успехах на этом участке фронта не следует", – заметил он.

Селезнев также пояснил, что линии обороны врага, которые принято называть "линиями Суровикина", представляют собой разветвленную сеть фортификационных сооружений, цель которых – сдерживать наступление украинской армии.

"Это целая сеть идущих один за одним окопов, между которыми находятся минные поля. Причем, не всегда эти окопы проложены параллельно, некоторые перпендикулярно, чтобы противостоять возможным фланговым атакам украинской армии. То есть, когда наша армия пересекает один, два или несколько окопов, это не значит, что за этой линией окопов нет еще новых линий окопов, новых линий минных полей и препятствий", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что враг ежедневно продолжает укреплять оборону. Вместе с тем украинские Силы обороны также закрепляются на отвоеванных позициях, чтобы не допустить реванша врага.

Как писал OBOZREVATEL, согласно аналитике американского Института изучения войны (ISW), украинские Силы обороны добились успеха в районе села Вербове. По их оценкам, украинские защитники могут отрезать 56-й полк ВДВ России, дислоцирующийся в соседней Новофедоровке.