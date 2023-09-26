25-я армия Путина делает проходы в минных полях, она будет атаковать. Интервью с Селезневым

Силы обороны Украины ведут активные действия в районе Вербового и Новофедоровки Запорожской области, приближаясь к Токмаку и демонстрируя тактические успехи. Тем не менее нельзя "подогревать ожидания" украинцев и говорить о том, что уже в ближайшее время Токмак будет взят. Дело в том, что на этом участке фронта сосредоточено четыре десантные дивизии врага, главная задача которых – не оборона, а наступление.

Опасность атаки присутствует и на другом участке фронта, на Купянско-Лиманском направлении. Здесь оккупант делает проходы в своих же минных полях, перемещает 25-ю армию и подтягивает бронетехнику. Дальнейшее развитие событий будет напрямую зависеть от того, какими возможностями сегодня располагают Силы обороны Украины. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Мы видим активизацию действий наших Сил обороны в Крыму. 22 сентября был нанесен удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Партизаны "Атеш" сообщили о том, что оккупанты в Крыму начали покидать места постоянной дислокации, в частности, студентов нахимовского училища по ночам выселяют из казарм и прячут по местным хостелам и отелям. Кроме того, генерал Буданов, когда его спросили о судьбе Крымского моста, заметил, что Путин снова огорчится, видимо, намекая, что это сооружение будет окончательно выведено из строя. И, наконец, вице-премьер Ирина Верещук призвала украинцев в Крыму временно покинуть полуостров на время деоккупации. Значит ли все это, что освобождение Крыма – вопрос не очень далекой перспективы?

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– Чем занимаются сейчас украинские Силы обороны на Крымском направлении? Да, мы уже можем говорить, что крымский участок фронта имеет место быть, хотя буквально недавно мы считали, что Крым – прифронтовой регион.

Там и без того уже было небезопасно в связи с постоянными "бавовнами", которые случались в разных уголках Крыма. А теперь совершенно очевидно, что ракетные и дроновые атаки по вражеским военным объектам в Крыму и Севастополе четко демонстрируют тенденцию к тому, что украинская армия готовит поле будущей битвы.

Украинская армия ведет огонь по вражеским объектам, которые являются основой боевой мощи российской оккупационной армии. Наши ракеты прилетают в объекты ПВО, тем самым ослепляя российскую армию и лишая ее возможности защищаться от будущих прилетов ракет и дронов. Наша "бавовна" происходит на складах и арсеналах, где россияне хранят свои снаряды и технику, в местах, где они размещают личный состав.

Такие взрывы в течение двух недель происходят с завидной периодичностью. Фактически этот процесс идет с конца августа.

Начались прилеты наших ракет и в Севастополь. Российская пропаганда рассказывает, что это самый защищенный в плане ПВО объект, но как видим, эта история не работает, когда речь идет о возможностях украинских операторов ракет и дронов.

Думаю, дальше будет больше. Нам крайне важно лишить российский Черноморский флот как больших десантных кораблей, так и носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Нам крайне важно уничтожить все объекты управления.

Почему случаются прилеты по защищенному командному пункту в районе Верхнесадового недалеко от Севастополя? Почему был поражен как минимум двумя ракетами главный штаб ЧФ? Таким образом создается хаос, разбалансируется система стабильного и бесперебойного управления войсками ЧФ.

Поэтому "бавовна" есть и "бавовна" будет. Когда генерал Буданов говорит о том, что в перспективе у Путина есть шанс огорчиться по поводу Керченского моста, то он рассуждает абсолютно рационально. Ведь, например, год назад, 8 октября, случилась "бавовна" на Керченском мосту, которая на долгие месяцы вывела из строя и часть автомобильного полотна, и одну из веток железнодорожного сообщения.

Может ли это случиться в этом году? Безусловно. Чем дальше, тем большие боевые возможности получает украинская армия. Достаточно вспомнить, что в течение этого года российская пропаганда регулярно отчитывалась о том, что все БПЛА, которые залетали на территорию Крыма, уничтожались.

Да, возможно, немалая часть этих дронов была уничтожена, но даже будучи уничтоженными, они выполняли очень важную миссию – они разведывали места размещения вражеских систем ПВО, их радаров, пусковых установок и прочего оборудования, которое закрывало небо над Крымом, создавало зонтик ПВО.

Сейчас мы видим, что ракетные и дроновые атаки украинской армии куда более эффективны. Украинская армия уничтожила комплексы ПВО типа "Триумф" С-400 в районе мыса Тарханкут и в районе Евпатории. Были прилеты в районе Феодосии. Как минимум пять пусковых установок С-400 были уничтожена. То есть если комплекс ПВО не способен защитить даже сам себя, то о какой его эффективности можно в принципе говорить?

В любом случае то, что сейчас происходит в Крыму, – это создание будущего поля битвы.

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что освободить Крым можно малыми усилиями и в кроткие сроки. Для этого украинской армии необходимы F-16, чтобы прикрыть действия украинской армии как на земле, так и над акваториями Черного и Азовского морей, и нам необходимы ATACMS, с помощью которых мы в первую очередь уничтожаем Керченский мост, тем самым оставляя российскую логистику без возможности стабильной поставки всего и вся для группировки войск в Крыму.

А далее начинается рутинная работа по уничтожению вражеских военных объектов в Крыму и Севастополе. Безусловно, враг будет оказываться какое-то сопротивление, но когда они будут лишены возможности вести интенсивный артиллерийский огонь, потому что их склады с боеприпасами будут уничтожены, а артиллерийские орудия будут превращены в пепел, боевые возможности российской армии кратно уменьшатся.

– Командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский заявил, что наибольший прорыв фронта еще впереди. Для дальнейшего успеха Силам обороны необходимо зайти в Токмак Запорожской области. Вместе с тем Институт изучения войны сообщил об успехах украинской армии в селе Вербовое. По их оценкам, наступление севернее этого села может отрезать 56-й полк ВДВ России, который дислоцируется в Новофедоровке. По вашим оценкам, действительно ли скоро украинская армия вплотную подойдет к Токмаку и может занять этот очень важный для врага населенный пункт?

– Прежде всего мы должны говорить о масштабах продвижения украинской армии. Они носят тактический характер. Это бои местного значения. Говорить о каких-то оперативных или стратегических успехах на этом участке фронта не следует.

Не следует подогревать ожидания украинского общества. Прежде всего необходимо понимать, что такое "линия обороны Суровикина". Это целая сеть идущих один за одним окопов, между которыми находятся минные поля. Причем, не всегда эти окопы проложены параллельно, некоторые перпендикулярно, чтобы противостоять возможным фланговым атакам украинской армии.

В этой сети окопов есть долговременные огневые точки, противотанковые рвы и иные фортификационные сооружения, призванные максимально замедлить продвижение украинской армии, в первую очередь бронетехники. Те же "зубы дракона".

То есть когда наша армия пересекает один, два или несколько окопов, это не значит, что за этой линией окопов нет еще новых линий окопов, новых линий минных полей и препятствий. Дело в том, что враг прямо сейчас, в эти минуты, продолжает создавать дополнительные инженерно-фортификационные сооружения, продолжает минировать территорию. С какой целью? Чтобы замедлить продвижение украинской армии.

Я скажу больше. На этом участке фронта между Работино и Токмаком, на расстоянии порядка 20 километров, сосредоточены подразделения как минимум четырех воздушно-десантных дивизий российской оккупационной армии, в том числе самой знаменитой Псковской. Они готовы к тому, чтобы не только сдерживать наступление украинской армии, но и проводить свои контрнаступательные действия, потому что главная миссия десанта – наступать, рваться вперед, с риском для жизни преодолевая препятствия.

Поэтому когда мы говорим об успехе украинской армии в районе Вербового, это тактический уровень, освобождение буквально нескольких рубежей, на которых украинская армия зарывается в землю, подтягивает бронетехнику и средства ПВО, чтобы враг уже в рамках своих контратак не имел возможности оттеснить нашу армию.

Перспективы развития ситуации на этом участке фронта напрямую зависят от ресурсных возможностей украинской армии. Мы более-менее имеем представление о том, какими ресурсами располагает российская армия – об этом постоянно говорит наша разведка. Но мы не знаем, какими ресурсами обладает украинская армия.

Итак, если наша армия имеет достаточное количество ресурсов, чтобы продвигаться и далее, она будет этим заниматься.

Необходимо помнить, что три с половиной месяца украинская армия ведет активные боевые действия в наступлении. Причем на хорошо подготовленную, плотно заминированную территорию противника. Соответственно, продвижение идет сложно и небольшими объемами. Потому как враг подготовился, он ведет ожесточенное сопротивление и имеет ресурсы для ведения оборонительных боев.

Поэтому очевидно, что перегревать себя ожиданиями, что вот-вот случатся большие изменения на поле боя, я бы не стал. По той причине, что мы не знаем ключевой информации – хватит ли ресурсов у украинской армии.

Тем не менее, очевидно, что украинская армия продолжает уничтожать вражеские силы и средства. На минувшей неделе был установлен рекорд по уничтожению вражеской артиллерии. Так, за неделю было уничтожено 233 единицы при средненедельных показателях за минувшие 19 месяцев боевых действий 75. Это хороший результат.

Но мы должны понимать, что у врага еще имеются ресурсы. Он стягивает не только артиллерию, но и средства ПВО с территории России. Украинская разведка утверждает, что на Купянско-Лиманском направлении враг делает проход в собственных минных полях и подтягивает бронетехнику. С какой целью это делается? Военная наука говорит: с целью проведения атаки. Поэтому думаю, в ближайшей перспективе подразделения 25-й армии, которая в спешном порядке перемещается и уже размещается на боевых позициях и рубежах на этом направлении, будут задействованы по своему прямому назначению – они будут атаковать.