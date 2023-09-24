Верещук призвала украинцев временно уехать из Крыма, чтобы переждать деоккупацию: заявление

Украинские защитники уверенно проводят контрнаступление и возвращают Родине захваченные страной-агрессором России территории. Воины каждый день приближаются к аннексированному РФ Крыму. В связи с грядущей деоккупацией полуострова украинцев призывают временно воспитывать из него.

Такое заявление сделала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", – написала Верещук.

К слову, днем 23 сентября в Новоозерном в оккупированном Крыму снова раздались сильные взрывы, уже ставшие своеобразной традицией для жителей украинской территории, где временно правят россияне. Поселок расположен в 34 километрах от Евпатории.

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Утром 23 сентября в Крыму также были слышны звуки взрывов, включались сигналы воздушной тревоги. Неспокойно было в Севастополе, в районе Межгорья Белогорского и Джанкоя.

А 22 сентября аналогичная ситуация произошла в Новофедоровке и Симферополе, а в Гвардейском активизировались скорые. Очевидно, что вплоть до освобождения полуострова эта традиция продолжится.

Как сообщал OBOZREVATEL, "хлопок" в штабе Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе (временно оккупированный Крым) 22 сентября – это только начало. У сил обороны Украины есть и другие цели на территории, которую захватчики пока считают "глубоким тылом".

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