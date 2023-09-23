"Таких целей у нас там много": в ОК "Юг" анонсировали новые "сюрпризы" для оккупантов в Крыму

"Бавовна" в штабе Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе (временно оккупированный Крым) 22 сентября – это только начало. У Сил обороны Украины есть и другие цели на территории, которую захватчики пока что считают "глубоким тылом".

"Таких целей у нас там много... Сюрпризы будут для них еще и еще, будут повторяться. Они не знают для них противодействия", – прокомментировала удар по военному объекту в Севастополе руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она выступила в эфире марафона "Єдині новини" утром 23 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как подчеркнула она, поражение штаба ЧФ РФ – это сильный не только огневой, но и морально-психологический результат.

Гуменюк отметила, что защитники Украины ведут боевую работу по законным военным целям. Сезон "бавовны" продолжиться, сказала представительница ОК "Юг".

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"Штаб – это мозговой центр... концентрация руководящего состава, сбор идей и замыслов... Поражение пунктов управления – это всегда внесение дополнительного сумбура в управление войсками. В этом случае также управление войсками однозначно понесло потери, нарушения, то есть отлаженной системы нет. Время на ее восстановление – это время для нас, чтобы реализовывать свои идеи", – объяснила Гуменюк.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– 23 сентября в Севастополе несколькими ракетами было поражено здание штаба Черноморского флота Военно-морских сил Российской Федерации.

– Согласно заявлению начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, погибли по меньшей мере девять человек, 16 получили ранения. Спутниковые снимки вражеского военного объекта до и после прилетов можно посмотреть по ссылке.

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