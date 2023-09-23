Прилет был точно в цель: появились спутниковые фото штаба ЧФ РФ в Крыму до и после удара

В Севастополе здание штаба Черноморского флота Военно-морских сил Российской Федерации получило серьезные разрушения вследствие ракетных ударов, нанесенных 22 сентября. Это доказывают снимки местности, сделанные спутником.

Соответствующими фотографиями утром 23 сентября поделился проект "Крым.Реалии". Съемку провел спутник американской компании Planet Labs.

Журналисты отметили, что дым и разрушения видны даже из космоса. Несмотря на множество доказательств успешной атаки, т.н. власти оккупированного полуострова и военные страны-агрессора утверждают, что все ракеты якобы были сбиты.

Видео дня

Фото были сделаны за день до прилетов (21 сентября) и после (22 сентября). Второй кадр показывает: крыша штаба российских захватчиков изрядно повреждена, над зданием было много дыма.

Напомним: во время атаки взрывов в Севастополе прогремело несколько. По данным СМИ, на место выезжало более 25 машин скорой помощи.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил: погибли по меньшей мере девять человек, 16 получили ранения. Среди последних есть два российских генерала. Пострадали, в частности, высокопоставленные российские захватчики: генерал-полковник Александр Романчук и генерал-лейтенант Олег Цеков.

По неподтвержденным данным, для этой операции использовались переданные партнерами ракеты Storm Shadow.

Как писал OBOZREVATEL:

– Американский аналитический Институт изучения войны отметил: из-за прилетов по штабу ЧФ ВМФ РФ в Севастополе Z-блогеры принялись снова критиковать российские власти.

– В ССО ВСУ Украины сообщили, что спецоперацию "Крабовая ловушка" на временно неподконтрольном украинском полуострове провели Силы специальных операций во взаимодействии с Воздушными силами Вооруженных сил нашей страны.

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