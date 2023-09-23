Спецоперация 'Крабовая ловушка': в результате удара по штабу ЧФ РФ ликвидированы и ранены десятки топ-оккупантов, в тот момент было совещание – ССО

Днем 22 сентября удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе был нанесен во время совещания руководящего состава. В результате операции погибли десятки захватчиков.

Спецоперацию "Крабовая ловушка" на украинском полуострове провели Силы специальных операций во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале ССО ВС Украины.

Удару по штабу Черноморского флота государства-террориста России предшествовала кропотливая работа Сил специальных операций. Тщательная подготовка позволила вовремя и точно нанести удар.

Необходимая информация была передана Воздушным силам ВСУ. В результате поражение по объекту врага было нанесено в тот момент, когда руководящий состав ЧФ РФ проводил совещание.

Также в ССО отметили, что детали проведения спецоперации станут известны, когда это будет возможно. В то же время уже сейчас известно о результате удара по штабу врага – десятки погибших и раненых оккупантов. Среди них – высший руководящий состав вражеского флота.

Видео дня

Напомним, российское информационное пространство всколыхнула новость об атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, состоявшейся 22 сентября. Z-блогеры принялись критиковать российские власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети опубликовали видео момента попадания в штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Здание сразу же окутал черный дым, а на работу ПВО не было никакого намека.

– Кроме Севастополя, во временно оккупированном Крыму в этот день заметили пожары на аэродроме в Новофедоровке и Симферополе, а в Гвардейском активизировались скорые.

– Командующий ВС ВСУ Николай Олещук отреагировал на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Он поблагодарил украинских летчиков и выразил надежду, что российское ПВО "не подведет" и в следующий раз.

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