Удар по штабу Черноморского флота России в Крыму вызвал истерику у Z-блогеров – ISW

Российское информационное пространство всколыхнула новость об атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, состоявшейся 22 сентября. Z-блогеры принялись критиковать российские власти.

Одни жаловались на их неспособность контролировать распространение украинской информации о последствиях удара, а другие впали в истерику из-за отсутствия достаточного ответного удара. Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, еще один российский "военкор" назвал такие украинские удары по Крыму ожидаемыми, поскольку Украина и ее западные партнеры считают полуостров украинской территорией. Также многие пропагандисты согласились в том, что якобы западные партнеры помогли украинским силам атаковать штаб командования ЧФ.

Напомним, удар по штабу ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе был нанесен 22 сентября. В минобороны страны-агрессора заявили об одном погибшем военном. Однако позже начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле погибли по меньшей мере девять человек, а среди раненых есть российские генералы.

Видео дня

После удара в городе пропал свет и отключили газ, центр перекрыли для движения, а пожар в здании штаба ЧФ РФ не могли потушить более 5 часов.

По неподтвержденной информации, во время удара мог погибнуть командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов, мол ракета попала прямо в его кабинет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети опубликовали видео момента попадания в штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Здание сразу же окутал черный дым, а на работу ПВО не было никакого намека.

– Кроме Севастополя, во временно оккупированном Крыму в этот день заметили пожары на аэродроме в Новофедоровке и Симферополе, а в Гвардейском активизировались скорые.

– Командующий ПС ВСУ Николай Олещук отреагировал на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Он поблагодарил украинских летчиков и выразил надежду, что российское ПВО "не подведет" и в следующий раз.

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