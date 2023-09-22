В Крыму в разгаре сезон 'бавовны': горят Симферополь и Новофедоровка. Фото

Во временно оккупированном Крыму, по всем признакам, продолжается сезон "бавовны". Там заметили пожары на аэродроме в Новофедоровке и Симферополе, а в Гвардейском активизировались скорые.

О "горячих" событиях на полуострове сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". В частности, отмечается, что в Новофедоровке произошло возгорание в районе взлетной полосы, а в Симферополе – в районе Дубки.

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Также очевидцы отметили оживленное движение автомобилей скорых в Гвардейском: одни из них якобы мчали в город, еще 4 реанимобиля выехали из населенного пункта в направлении Симферополя. Говорят, что якобы был прилет, однако официальной информации пока нет.

Напомним, также 22 сентября взрывы прогремели в крымском Бахчисарае. "Бавовна" посетила воинскую часть российских оккупантов. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

По уточненным данным, взорвалась ремонтная база российских военных грузовиков, которая размещалась у села Ароматное в Бахчисарайском районе. Россияне в сети потребовали возмездия.

Но апогеем в этот день стал прилет в штаб Черноморского флота России в Севастополе. Севастопольские паблики писали, что от пунктов скорой помощи поступил запрос на размещение в больницах города 40 раненых – преимущественно офицеров. По состоянию на 14:49 в минобороны РФ заявили об одном погибшем военнослужащем ЧФ РФ. По неофициальным данным от росСМИ, погибших не менее 10.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий ПС ВСУ Николай Олещук отреагировал на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Он поблагодарил украинских летчиков и выразил надежду, что российское ПВО "не подведет" и в следующий раз.

– Сеть взорвалась фотожабами и мемами после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Пользователи намекнули, что россияне наткнулись на то, чего сами просили – камни с неба.

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