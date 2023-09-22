'Сколько терпеть будем, где ПВО?' В Бахчисарае прилет по воинской части РФ, оккупанты истерят и требуют 'возмездия'

В Бахчисарае, что во временно оккупированном Крыму, после обеда пятницы, 22 сентября, раздались взрывы. На этот раз "бавовна" наведалась в воинскую часть российских оккупантов.

Россияне уже начали биться в истерике и требовать "возмездия". Такие комментарии они оставляют в соцсетях.

Так, на месте "прилета" в Бахчисарае поднимается гриб дыма. По предварительным данным, удар по вражеской воинской части был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Данных о погибших и пострадавших окупантов пока нет. Оккупационные власти, которые постоянно уверяют, что на временно захваченном полуострове "все спокойно", комментариев сразу не предоставили. Но позже гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов все же заявил о якобы работе ПВО.

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Но обычные граждане страны-террориста уже истерят. Они не заметили работы хваленного российского ПВО, поэтому интересуются, где оно.

Кроме того, россияне принялись требовать возмездия – традиционно, призывая бить по украинским городам.

Между тем, российские Z-пропагандисты уже заявляют, что ракеты якобы сбили ПВО, а дым вздымается, потому что в пригороде якобы горит трава.

Отметим, в оккупированном Севастополе второй раз за день прогремели взрывы. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на удар по штабу Черноморского флота РФ.

Напомним, ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. На вражеском военном объекте было не менее 12 боевых самолетов. На аэродроме находились боевые самолеты страны-агрессора Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь".

В районе Севастополя (временно оккупированный Крым) 20 сентября жители слышали звуки взрывов и видели дым. Был поражен командный пункт Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.

Атака на командный пункт Черноморского флота РФ у Севастополя во временно оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ. В результате удара были поражены военные системы и живая сила врага.

14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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