В Крыму снова 'бавовна': горит военная часть в Новоозерном. Фото и видео

Днем 23 сентября в Новоозерном в оккупированном Крыму вновь раздались сильные взрывы, ставшие уже своеобразной традицией для жителей украинской территории, где временно правят россияне. Поселок расположен в 34 километрах от Евпатории.

Об инциденте сообщили крымские Telegram-каналы. Очевидцы издалека снимают, как "бавовна" поднимается в небо столбом дыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно не сообщается, что именно стало очередным объектом атаки, однако известно, что в 15 км от Новоозерного расположен военный российский аэропорт. Не исключено, что именно туда были направлены боевые дроны.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 23 сентября в Крыму были слышны звуки взрывов, включались сигналы воздушной тревоги. Неспокойно было в Севастополе, в районе Межгорья Белогорского района и Джанкоя.

А вчера аналогичная ситуация произошла в Новофедоровке и Симферополе, а в Гвардейском активизировались скорые. По всей видимости, до самого освобождения полуострова эта традиция продолжится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!