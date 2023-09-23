В Севастополе утром снова слышали звуки взрывов: первые подробности

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму было слышно звуки взрывов. Это произошло около 8:32 субботы, 23 сентября. Спустя несколько минут в городе, захваченном российскими войсками, включили сигнал воздушной тревоги, а жители видели дым.

Информацию о "хлопках" подтвердил ряд местных интернет-сообществ. "Севастополь, слышали. Ждем. Не паникуем", – написал один из Telegram-каналов.

По информации "Крым.Реалии", у некоторых жителей из-за взрывной волны задрожали стекла в окнах.

Сообщество "Крымский ветер" передает, что сперва было слышно звук пролетающей ракеты, потом – взрыв. "Гриб" дыма после этого поднялся в районе Инкермана или Северной стороны.

Видео дня

Некоторые паблики кремлевских пропагандистов около 9:00 сообщили о новых взрывах, утверждая, что это отработала ПВО российских войск.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал: "Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие".

После этого появилась информация, что морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение.

Пропагандисты поспешили заявить, что "вторая армия мира" сбила, предварительно, ракету "Нептун" или "Гарпун".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– 23 сентября в Севастополе несколькими ракетами было поражено здание штаба Черноморского флота Военно-морских сил Российской Федерации.

– Согласно заявлению начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, погибли по меньшей мере девять человек, 16 получили ранения. Спутниковые снимки вражеского военного объекта до и после прилетов можно посмотреть по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!