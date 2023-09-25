Оккупанты покидают места постоянного расположения в Крыму из-за страха перед ударами ВСУ – "Атеш"
Российские оккупанты покидают места постоянно расположения в захваченном Крыму в страхе ударов по военным объектам. Они повсюду ищут "убежища" для временного размещения.
Об этом рассказали в партизанском движении "Атеш", ссылаясь на источники. В частности, по данным движения, командование Нахимовского военного училища в Севастополе выселяет курсантов из казарм на ночное время и ищет места по всем хостелам и отелям.
"Подобное происходит во многих воинских частях. Но им не спрятаться, ведь у нас глаза и уши по всему полуострову. Оккупанты или убегут, или будут уничтожены", – предостерегли в "Атеш".
Партизаны также призвали жителей Севастополя сообщать о местах размещения оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 22 сентября был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Официально в РФ заявили об одном погибшем военном, СМИ сообщали о минимум десяти.
– Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что от атаки погибли по меньшей мере девять человек, а среди 16 раненых – два генерала РФ, оба в тяжелом состоянии.
– В "Атеш" рассказали, что вместе с местными жителями корректировали удар по штабу ЧФ РФ.
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