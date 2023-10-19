Залужный побывал на передовой в Авдеевке и показал, что происходит в городе, который атакуют оккупанты

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный побывал на передовой линии фронта в Авдеевке Донецкой области. Город сейчас активно атакуют российские войска, пытаясь прорвать оборону и оцепить наших защитников.

Видео визита военачальника на Авдеевское и Купянское направления опубликовано в его Telegram-канале. Там вместе с командующими направлений он обсудил последовательность шагов в соответствии с постоянной сменой оперативной обстановки. Также были обсуждены первоочередные потребности подразделений.

По словам Залужного, Авдеевка сегодня – одно из самых сложных направлений фронта. Там враг применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, использует авиацию и артиллерию. Однако защитники героически отражают атаки, уничтожают живую силу и технику противника.

Видео дня

Также оккупанты продолжают наступательные действия на Купянском направлении. Там главнокомандующий тоже побывал. Он отметил, что наши войска крепко держат оборону в сверхсложных условиях.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что в районе Авдеевки, находящейся в полуокружении врага, 18 октября враг интенсифицировал обстрелы. В течение утра 19 октября (на 8:20) армия страны-агрессора уже дважды накрывала город огнем, обстрелы ВС РФ совершали и ночью. По линии столкновения "условное снижение градуса напряжения", наблюдавшееся несколько дней, закончилось. В настоящее время противник пытается оцепить город.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что оккупанты потеряли под Авдеевкой по меньшей мере более 60 единиц военной техники. Однако эти цифры могут быть больше.

– На днях наши защитники на Авдеевском направлении уничтожили целую колонну вражеской техники. Ее ликвидацией отличилась отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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