Под Авдеевкой уничтожены более 60 единиц техники врага: в ГУР подтвердили потери РФ

оккупанты потеряли под Авдеевкой по меньшей мере более 60 единиц военной техники. Однако эти цифры могут быть больше.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что потери врага на Авдеевском направлении очень ощутимы и не оправданы.

"Это не окончательные цифры и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков и в технике, и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов", – сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, попытка россиян "взять" Авдеевку является "политической задачей". оккупанты для выполнения этой политической цели готовы пойти на большие потери как в живой силе, так и в технике.

Потери россиян в этом направлении ранее обнародовали аналитики DeepState. Недавно они показали спутниковые снимки, на которых видны десятки единиц уничтоженной вражеской техники в районе села Красногоровка. Аналитики насчитали по меньшей мере 63 единицы техники окупантов, которая была "демилитаризована" украинскими военными к северу от Авдеевки.

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Все обнаруженные "демилитаризованные" единицы вражеской техники в DeepState отразили на карте. Картинка, которую они получили после этого, показала настоящую ситуацию с "успешным наступлением" россиян в районе Авдеевки.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам OSINT-проекта Oryx, после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские. За шесть дней интенсивных боев в этом районе оккупационные войска потеряли по меньшей мере 118 единиц техники против 25 сил обороны Украины, подсчитали аналитики.

Также по поводу российского наступления на Авдеевку высказались в США. В Белом доме указали на провал РФ с наступлением, когда колоссальные потери в живой силе вылились для России в "мизерный прогресс".