Остались груды металлолома: отдельная президентская бригада уничтожила вражескую колонну под Авдеевкой. Видео

На Авдеевском направлении украинские военные продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. На днях наши защитники уничтожили целую колонну вражеской техники.

Ее ликвидацией отличилась отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого. Соответствующие кадры были опубликованы на официальной странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На ролике видно, как машины оккупантов – их было около десятка – одна за другой двигались по дороге. Воины ВСУ увидели приближение врага и начали накрывать россиян огнем. Подбитая техника захватчиков начала гореть и взрываться.

Видео дня

Уцелевших россиян и их технику добивали, сбрасывая снаряды с БПЛА на позиции оккупантов.

"Колонна российской техники с поддержкой пехоты пыталась прорвать наши рубежи на Авдеевском направлении, но не достигла цели и была уничтожена", – рассказали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, на северном фасе Авдеевского выступления российские оккупационные войска за чуть больше недели своей наступательной операции потеряли более 60 единиц военной техники. Практически все они были ликвидированы украинскими воинами в Красногоровке и на подъезде к населенному пункту.

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