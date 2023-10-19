"Снижения градуса напряжения нет": Барабаш заявил об обострении в Авдеевке, которую пытаются захватить войска РФ

В районе Авдеевки Донецкой области, которая находится в полуокружении врага, 18 октября враг интенсифицировал обстрелы. В течение утра 19 октября (по состоянию на 8:20) армия страны-агрессора уже дважды накрывала город огнем, обстрелы ВС РФ совершали и ночью.

"На утро, конечно же, они [оккупанты] завелись. Уже два массированных обстрела произошло. Первый с 6:05 примерно до 6:45, второй – с 7:00, по старой части города ударили они массированно и ствольной артиллерией, и "Градами", примерно минут 30 также длился", – рассказал руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире "Єдиних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что по линии столкновения "условное снижение градуса напряжения", которое наблюдалось несколько дней, закончилось. 19 октября увеличилось количество обстрелов и авиаракетных ударов, в том числе по тыловым населенным пунктам.

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Барабаш заявил, что противник пытается окружить город. Последние три дня количество штурмов несколько снизилось, но российские захватчики "постоянно пытаются найти щели в нашей линии обороны".

По словам чиновника, на утро 19 октября в Авдеевке оставался 1 601 гражданский. Эвакуация, как заверил он, продолжается. 18-го числа вывезли четыре человека, 17-го – девять.

Барабаш сообщил, что в городе есть продукты питания, медицинские товары, есть и резервы. "Но, конечно же, назвать это приемлемыми условиями, в которых проживают люди, – я не назвал бы", – сказал руководитель городской военной администрации.

Как писал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Владислав Селезнев ранее заявил, что Авдеевка окружена с трех сторон, а расположение вражеских войск вокруг города наводит на мысль, что там противник пытается реализовать бахмутский сценарий.

– За шесть дней интенсивных боев в районе Авдеевки оккупационные войска потеряли по меньшей мере 118 единиц техники, а соотношение российских потерь к украинским выросло до 5 к 1.

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