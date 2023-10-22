Атаки РФ на Авдеевку привели к увеличению потерь на 90% – британская разведка

Российская террористическая армия бросает в бой на Авдеевском направлении огромное количество живой силы и техники. Однако тактика мясных штурмов привела к еще большему увеличению потерь.

С начала активной фазы нападений в районе Авдеевки потери россиян увеличились на 90%. Об этом в соцсети X, ранее известной как Twitter сообщила военная разведка Великобритании.

Государство-террорист РФ значительно увеличило свое присутствие на территории Украины за счет активизации вербовки с использованием финансовых стимулов и частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года.

В британской разведке отмечают, что увеличение личного состава является основным фактором, определяющим способность России как защищать удерживаемые территории, так и проводить нападения.

Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения войска РФ понесли до 190 тыс. потерь. При этом общая цифра, включая раненных, составляет до 290 тыс. человек. Однако стоит отметить, что в эту цифру не входит число ликвидированных террористов ЧВК "Вагнер".

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Напомним, российские войска приступили к новой волне штурмов на Авдеевском направлении с 19 октября. Штурмуют так же интенсивно, как в первые дни наступления, которое началось 10 октября.

Ранее сообщалось, что в районе Авдеевки Россия делала ставку на прорыв "бронетанкового кулака". Однако план по окружению населенного пункта за десять дней штурмов врагу реализовать не удалось. Продвижение оккупационных войск сейчас незначительное, а потери – колоссальные.