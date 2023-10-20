Оккупанты начали новую волну штурмов вокруг Авдеевки: Барабаш рассказал о ситуации. Карта

Российские войска приступили к новой волне штурмов на Авдеевском направлении с 19 октября. Штурмуют так же интенсивно, как в первые дни наступления, которое началось 10 октября.

Захватчики бросили в бой большое количество техники, ситуация в городе сложная. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Ситуация, честно говоря, сложная, очень тяжелая. Враг со вчерашней ночи, уже сутки штурмует... Новая волна уже пошла. Вчера днем мы это немного ощущали", – отметил Барабаш.

По его словам, украинские воины знали о планах врага и подготовились к активизации штурмовых действий оккупантов.

В то же время, добавил Барабаш, сейчас интенсивность штурмов не уступает первой волне, происходившей 10-11 октября. В частности, оккупанты снова задействовали большое количество техники.

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Напомним, накануне Барабаш заявил об обострении в Авдеевке, которую пытаются захватить войска РФ. По его словам, ни о каком снижении градуса напряжения сейчас речь не идет.

В то же время СМИ сообщили, что в районе Авдеевки Россия делала ставку на прорыв "бронетанкового кулака". Однако план по окружению населенного пункта за десять дней штурмов врагу реализовать не удалось. Продвижение оккупационных войск сейчас незначительное, а потери – колоссальные.

К тому же, российское командование ошибочно оценило преимущества российской группировки на этом направлении, что свело на нет все замыслы.