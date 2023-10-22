Под Авдеевкой пилоты БПЛА ликвидировали живую силу врага. Видео

Защитники Украины продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пытаются атаковать Авдеевку в Донецкой области. Живую силу врага бойцы выжигают из украинской земли с помощью беспилотников.

Работу своих пилотов БПЛА показала 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха. Видео опубликовано на странице бригады в Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить город. Однако наши защитники крепко держат оборону и наносят врагу немалые потери", – подчеркнули военные.

На кадрах видно, как защитники с помощью дронов сбрасывают взрывчатку прямо в окопы захватчиков, которые то ли спят, то ли ведут "оборону" вырытых на украинской земле позиций.

Видео дня

Каждый удар заканчивается смертью или по меньшей мере ранением для оккупантов под Авдеевкой.

"Пилоты БПЛА наводят ужас на лихо-вояк РФ. В умелых руках операторов коптеры становятся полноценной многофункциональной боевой единицей", – подчеркнули в 53-й ОМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам британской разведки, попытки ВС РФ наступать на Авдеевку привели к значительным потерям в их рядах. В частности, с начала активной фазы атак в октябре потери российской армии увеличились на 90%.

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