Бойцы ВСУ получили от 'Метинвеста' еще 250 дронов на 10 миллионов гривен

Военная часть 27 Сухопутных войск получила партию техники, которая усилит бойцов – 200 FPV-дронов, 30 дронов DJI Mavic FMC, и 20 дронов DJI Mavic 3T с тепловизорами. Стоимость передачи – около 10 миллионов гривен. Ее бойцам передала компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

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Военные за технику очень благодарны – ведь именно дроны с обычными и тепловизионными камерами пригодятся для разведки и доразведки в ночное и пасмурное время.

"БПЛА - это новое вооружение, которое раньше не использовалось широко и массово. Но для разведки они подходят на все сто – ведь если раньше человек сам шел, рисковал своей жизнью и мог просто не вернуться, то сейчас за нее эту задачу выполняет машина", – объясняет капитан, временно исполняющий обязанности начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения воинской части 27 Максим Кудан.

По его словам, эффективность работы дронов, прежде всего, зависит от мастерства и опыта оператора – ведь если он плохо обучен и подготовлен, то он не сможет работать эффективно, даже имея тысячи квадрокоптеров. Кроме того, современные дроны можно дополнительно усовершенствовать, и таким образом сделать гораздо более эффективными в вопросах уничтожения врага.

"Любое дело можно переделать таким образом, что из него может выйти оружие, если поставить себе такую цель и иметь на это какие-то определенные ресурсы. Вот, например, дроны-камикадзе можно оснастить взрывчаткой, и тогда оператор замечает цель, подводит к ней летающий боеприпас, и эту цель уничтожает", - говорит Кудан.

Напомним, на днях бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины получила от Метинвеста большую партию техники: 8 пикапов, 30 автономных зарядных станций EcoFlow, 30 "старлинков", 5 лазерных дальномеров и 10 биноклей. На подходе также 100 тепловизоров Арчер военного назначения и 5 тепловизионных прицелов Арчер: их ожидают уже в ближайшее время. Стоимость техники – около 40 миллионов гривен.

Всего с начала войны Метинвест направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Украинское войско получило от компании 423 автомобиля разного назначения и 1,3 млн литров горючего, а также уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов. В целом, помощь Рината Ахметова военным и гражданским с начала полномасштабного вторжения превысила 5,5 млрд грн.