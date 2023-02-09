Бойцы ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ми-24 в Харьковской области. Видео

На Харьковщине украинские боги войны уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Сбили и смешали с землей воздушное судно оккупантов артиллеристы 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

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Об этом сообщили на Facebook-странице ОМБр. Княжеские воины также опубликовали видео своей работы.

Как отметили украинские защитники, вражеский вертолет уничтожен вместе с личным составом в нем. По их предположению, на борту находилось "какое-то военное начальство" оккупантов.

"Княжеская артиллерия бьет ювелирно: наши княжеские драконы-боги войны смешали с землей вражеский вертолет с личным составом в нем (подозреваем, какое-то военное начальство, потому что рядовые на вертолетах, согласитесь, не летают). Так будет с каждым оккупантом на украинской земле!" – прокомментировали кадры украинские артиллеристы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на восточном направлении украинские артиллеристы ликвидировали две вражеские САУ "Гвоздика".

Также недавно ликвидацию войск страны-агрессора провели бойцы Государственной пограничной службы Украины. Они устроили захватчикам смертельный "фейерверк".