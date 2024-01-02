Бойцы ВСУ уничтожили в сутки 49 систем артиллерии врага и 810 оккупантов

Защитники Украины во время боев 1 января ликвидировали на фронте 810 военнослужащих армии РФ. Так, общее количество живой силы, которую потерял враг, достигло 360 820 человек.

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Также накануне украинские воины уничтожили 168 единиц российского вооружения и техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 49 артиллерийских систем (всего 8531), 13 боевых бронированных машин (11 100), семь танков (5990), два РСЗО (945) и одно средство ПВО (626) вражеского войска.

Также защитники сбили 35 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 6710) и одну крылатую ракету (1710).

Кроме этого, сожжено 35 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 11 365) и семь – специальной техники (1284) захватчиков.

Не изменилось в течение последних суток количество уничтоженных российских самолетов (329), вертолетов (324), корабли/катеров (23) и подводных лодок (одна) ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2023 года Силы обороны Украины нанесли значительные потери российскому флоту. В частности, были уничтожены большие десантные корабли "Минск" и "Новочеркасск", а также катера и корветы.

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